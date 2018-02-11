living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوتين يحذر الإسرائيليين من المواجهة الخطيرة … السوريون وزعوا الحلوى.. والإسرائيليون في الملاجئ

11
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بحالة من الفرح والابتهاج والاعتزاز، استقبل السوريون خبر إسقاط دفاعاتهم الجوية لإحدى الطائرات الإسرائيلية المعادية، واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالتهاني والتبريكات وتوجيه التحية لقوات الجيش السوري، على حين خرج العشرات إلى الشوارع والساحات العامة، لتوزيع الحلوى على المارة والسيارات، في وقت كانت تنقل فيه وكالات الأنباء، أخبار اختباء المستوطنين الإسرائيليين في الملاجئ، والإعلان عن إغلاق المجال الجوي فوق فلسطين المحتلة، وسط حالة من الخوف والهلع والإرباك غير المسبوق كان يشهدها الداخل الإسرائيلي.


على المقلب الآخر، سادت حالة من الصدمة على إعلام «دول الاعتدال» العربية، الذي حاول جاهدا البحث في مخارج لتبرير الخسارة الإسرائيلية، وتحولت شاشات خليجية منابر ترويج للإسرائيليين، الذين وجدوا في تلك القنوات مكانا دافئا وصديقا لهم أكثر من قنوات كيانهم نفسها، على حين أبكم إسقاط الطائرة الإسرائيلية حكومات «الاعتدال» العربي عن أي رد فعل حول ما جرى.


بالمقابل أكدت «غرفة عمليات حلفاء سورية» في بيان لها، نقلته وكالة «سانا» للأنباء، أن «العدوان الذي قام به الكيان الصهيوني عمل إرهابي مدان لن يتم السكوت عنه وسيلقى أي اعتداء جديد رداً مناسباً»، مشددة على أن «الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يقدمان الدعم للتنظيمات الإرهابية في سورية بما فيها تنظيم داعش».


من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني، بحسب «سانا»: إن «القوات الحكومية السورية تلتزم بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن ضمان تواصل العمل بمناطق خفض التصعيد بفعالية في جنوب وغرب البلاد»، مضيفاً: «نحن نعتبر أنه من الضروري احترام سيادة وسلامة أراضي سورية ودول المنطقة الأخرى بشكل غير مشروط».


وفي وقت لاحق من مساء أمس، دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس وزراء كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي «لتجنب خطوات قد تسفر عن تصعيد الوضع في المنطقة».


وأفاد الكرملين، في بيان صدر عنه، بأن بوتين ونتنياهو أجريا مكالمة هاتفية تم فيها بحث «الوضع الخاص بتصرفات القوات الجوية الإسرائيلية، التي شنت غارات صاروخية على أهداف واقعة في أراضي سورية».


وشدد البيان على أن «الجانب الروسي دعا إلى تجنب كل الخطوات، التي قد تسفر عن نشوب دورة جديدة من المواجهة الخطيرة بالنسبة للجميع في المنطقة».


إيران وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي أكدت، أن «الحكومة والجيش في سورية كدولة مستقلة لهم الحق في الدفاع المشروع عن سيادة أراضيهم والتصدي لأي عدوان خارجي، وإن الكيان الصهيوني لا يمكنه التغطية على اعتداءاته وجرائمه ضد الشعوب الإسلامية في المنطقة من خلال التملص من المسؤولية واتهام الآخرين وإطلاق الأكاذيب الدائمة».


حزب اللـه بدوره أشاد في بيان له «بيقظة الجيش السوري الذي تصدى ببسالة للطائرات الإسرائيلية المعادية»، وقال: «إنها بداية مرحلة إستراتيجية جديدة تضع حداً لاستباحة الأجواء والأراضي السورية».


وأكد الحزب «أن تطورات اليوم تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة»، مجدداً التأكيد على وقوف الحزب الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة.


حالة التأييد الشعبي والرسمي التي تلقتها سورية من حلفائها، انعكست فلسطينياً، وأكد مدير الدائرة السياسية في «منظمة التحرير الفلسطينية» أنور عبد الهادي في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه بأن إسقاط طائرة للاحتلال يحمل رسالة واضحة إلى «الإسرائيليين ومن يدعمهم» أن هذه «العنجهية والعربدة، لا يمكن القبول باستمرارها، ومن حق سورية الدفاع عن نفسها».


بدوره قال عضو «اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أحمد أبو السعود لـ«الوطن» إن: «كل فلسطيني وسوري وعربي شريف يشعر بفخر وكرامة، فقد تم وضع حكومة الاحتلال بإرباك وتشوش من جراء حدث كهذا».


كما قالت الجبهة في بيان صحفي: «إن قيمة التصدي السوري لطائرات العدو وإسقاطها، يأتي لرفض تكريس المعادلة التي أرادتها الحكومة الإسرائيلية في ممارسة العدوان أينما كان وفي الوقت الذي تشاء في الأراضي السورية».


وفي أول رد فعل أميركي قال المتحدث باسم وزارة الدفاع «البنتاغون»، إن واشنطن تؤيد تماماً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد ما اعتبرها «التهديدات»، مبيناً أن وزارة الدفاع الأميركية لم تشارك في هذه العملية العسكرية».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout