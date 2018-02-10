مشهد جديد رُسِم اليوم بين الاعتداء والردع والرد المُضاد بالصواريخ المناسبة

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

تصدرت السماء السورية اليوم المشهد، وباتت الطائرات والصواريخ هي الخبر. اما التفاصيل المعطوفة على المعلومات فتقول: إنها ضربَةٌ سورية لطائرة اسرائيلية بضوءٍ اخضرَ روسياً.

عملياً هي المرة الأولى منذ العام 1978 التي لا تنتظر سوريا الوقت والمكان المناسبَين للرد على الاعتداء الاسرائيلي. وهي الخطوة التي دفعت اسرائيل بحسب ما تناقَله اعلامُها، الى طلب وساطة روسية لعدم دخول حزب الله على خط التطورات.

هو مشهدٌ جديد رُسِم اليوم بين الاعتداء والردع والرد المُضاد بالصواريخ المناسبة.