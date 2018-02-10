بالتفاصيل - إفتتاح مباراة للتطوع في قوى الأمن الداخلي للذكور والإناث

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تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن إفتتاح مباراة للتطوع في قوى الأمن الداخلي لرتبتي رقيب متمرن ودركي متمرن من بين المدنيين الذكور والإناث (عازب - أرمل أو مطلق دون أولاد) ، ومن عسكريي الخدمة الحاليين والسابقين في القوى المسلحة (جيش- قوى أمن – أمن دولة – أمن عام- ضابطة جمركية) وفقاً لمـا يلي :

11- رتبة رقيب متمرن إختصاص معلوماتية ، موسيقي ، عناية تمريضية ، علوم مخبرية و كيمياء حياتية. (من الذكور والإناث).

12- رتبة رقيب متمرن : سجون ، قوات خاصة ، مكافحة شغب ، عادي. (من الذكور والإناث).

13- رتبة دركي متمرن : إختصاصي موسيقي. (من الذكور والإناث).

14- رتبة دركي متمرن : سير ، سجون ، قوات خاصة ، مكافحة شغب ، عادي. (من الذكور والإناث).

15- يوقع المرشح في حال فوزه عقد تطوع لمدة /10/ سنوات في الاختصاص الذي قدم طلبه على اساسه.

ثانياً : تقدم الطلبات من قبل المرشحين شخصياً ضمن نطاق أمكنة إقامتهم وفقاً للأنموذج المرفق مع المستندات المطلوبة في السرايا الإقليمية التالية :

- محافظة بيروت

- سرية بيروت الاقليمية الاولى في محلة الظريف (سجن النساء سابقاً).

- سرية بيروت الاقليمية الثانية في ثكنة اميل الحلو.

- سرية بيروت الاقليمية الثالثة في مجمع الجميزة.

- محافظة جبل لبنان

- سرية بعبدا في عاريا (مبنى مجمع عاريا).

- سرية جونية في سراي جونية.

- سرية الجديدة في مجمع الجديدة الأمني مقابل مطعم الشاليه سويس قرب مبنى قصر عدل الجديدة.

- سرية الضاحية في مجمع الاوزاعي (ثكنة النقيب الشهيد مصطفى حسن).

- سرية بيت الدين في بيت الدين – الساحة (مبنى مستقل).

- سرية عاليه في مبنى سراي عاليه.

- محافظة لبنان الشمالي

- سرية طرابلس في سراي طرابلس.

- سرية زغرتا في سراي زغرتا.

- سرية أميون في سراي أميون.

- محافظ عكار

- سرية حلبا في سراي حلبا.

- محافظة البقاع

- سرية زحلة في سراي زحلة.

- سرية جب جنين في جب جنين – مبنى محمد سعيد الحاج احمد - قرب شركة.

- الكهرباء – جانب مركز الجيش – طريق قيادة اللواء الثالث.

- محافظة بعلبك الهرمل

- سرية بعلبك في فوج سيار بعلبك (ثكنة نجيب زعتر).

- محافظة الجنوب

- سرية صيدا في سراي صيدا.

- سرية صور في محلة البص – مفرق معركة – مبنى مستشفى اليسا سابقاً.

- محافظة النبطية

- سرية النبطية في مجمع قوى الأمن – كفر جوز .

وذلك خلال الدوام الرسمي من كل يوم عمل ، وفي التواريخ المحددة أدناه:

الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في 19 و 20 و 21 و 22 /2/2018

للمرشحين الذين تبدأ أسماؤهم بالحرف :

أ

الجمعة والإثنين في 23 و 26/2/2018

للمرشحين الذين تبدأ أسماؤهم بالأحرف :

ب – ت – ث – ج

الثلاثاء والأربعاء في 27 و 28/2/2018

للمرشحين الذين تبدأ أسماؤهم بالحرف :

ح

الخميس والجمعة في 1 و 2/3/2018

للمرشحين الذين تبدأ أسماؤهم بالأحرف :

خ – د – ذ – ر - ز

الإثنين والثلاثاء في 5 و 6/3/2018

للمرشحين الذين تبدأ أسماؤهم بالحرف :

س

الأربعاء والخميس في 7 و 8/3/2018

للمرشحين الذين تبدأ أسماؤهم بالأحرف :

ش – ص – ض – ط - ظ

الجمعة والإثنين والثلاثاء في 9 و 12 و 13/3/2018

للمرشحين الذين تبدأ أسماؤهم بالحرف :

ع

الأربعاء والخميس في 14 و 15/3/2018

للمرشحين الذين تبدأ أسماؤهم بالأحرف :

غ – ف – ق – ك - ل

الجمعة والإثنين والثلاثاء في 16 و 19 و 20/3/2018

للمرشحين الذين تبدأ أسماؤهم بالحرف :

م

الأربعاء والخميس والجمعة في 21 و 22 و 23/3/2018

للمرشحين الذين تبدأ أسماؤهم بالأحرف :

ن – هـ - و – لا - ي

وأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء في 26 و 27 و 28/3/2018 للمتخلفين عن تقديم طلباتهم في المواعيد المحددة أعلاه .

ثـالــثـاً: يجب أن تتوفر في المرشحين الراغبين بالتطوع الشروط التالية :

أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل.

أن يكون في 31 كانون الأول من سنة بدء المباراة قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز :

/27/ سنة لرتبة رقيب متمرن للحائزين على شهادة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني أو ما يعادلها رسمياً أو شهادة البكالوريا الفنية على الأقل و /30/ سنة للحائزين على إجازة جامعية.

/25/ سنة لرتبة دركي متمرن انهى دراسة مرحلة التعليم المتوسطة.

أن يكون متمتعاً بأهلية بدنية تجعله جديراً بالخدمة في قوى الأمن الداخلي.

أن يكون طول القامة :

لرتبة رقيب متمرن : /164/ سنتمتراً للذكور و /160/ سنتمتراً للإناث.

لرتبة دركي متمرن : /167/ سنتمتراً للذكور و /163/ سنتمتراً للإناث.

أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت ، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة أو بالحبس مدة تزيد عن ستة أشهر ، وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد اعتبارهم واستفادوا من العفو العام أو العفو الخاص .

أن يكون حسن السلوك والأخلاق وغير مدمن على المسكرات أو المخدرات أو ألعاب الميسر ، وغير منتم إلى حزب غير مرخص به قانوناً أو متعاون معه.

ألا يكون قد مارس في حياته المدنية مهنة شائنة أو غير شريفة.

إذا كان من عسكريي الجيش أو من عناصر قوى الأمن الداخلي أو القوى المسلحة السابقين يجب أن يكون لديه ، بالإضافة إلى الشروط السابقة شهادة حسن سلوك إذا كانت مدة خدمته في سلكه السابق تجيز له الحق بمنحه الشهادة المذكورة عند تسريحه.

أن يكون التحصيل العلمي للمرشحين على الشكل التـالي :

المستوى العلمي للمرشحين لرتبة رقيب متمرن :

- إختصاص معلوماتية:

مبرمج معلوماتية

(المعلوماتية الادارية) TS وما فوق.

المعلوماتية – فرع البرمجيات) LT وما فوق.

المعلوماتية الادارية) LET وما فوق.

(علم الحاسوب) , Lisence – BS وما فوق.

(هندسة كومبيوتر) BE/BS وما فوق.

الفنون الإعلانية والغرافيكية

(الفنون الاعلاني و الغرافيكية) TS وما فوق.

(الفنون الاعلاني و الغرافيكية) LT وما فوق.

(الفنون الاعلاني و الغرافيكية) Lisence – BS وما فوق.

إدارة الشبكات

(الانظمة و الشبكات) TS وما فوق.

(المعلوماتية – فرع الانظمة و الشبكات) LT وما فوق.

(الكترونيك – فرع الاتصالات) LT وما فوق.

(هندسة كومبيوتر – هندسة اتصالات) BE/BS وما فوق.

إدارة أنظمة معلوماتية

(الانظمة و الشبكات) TS وما فوق.

(المعلوماتية – فرع الانظمة و الشبكات) LT وما فوق.

(هندسة كومبيوتر – هندسة اتصالات) BE/BS وما فوق.

صيانة الأجهزة

(الكترونيك , كهرباء صناعية) BT وما فوق.

(الكترونيك , معلوماتية صناعية) TS وما فوق.

(الكترونيك – فرع الالكترونيك الصناعي) LT وما فوق.

(هندسة كهرباء , هندسة الكترونيك) BE/BS وما فوق.

- عناية تمريضية : BT وما فوق.

- علوم مخبرية وكيمياء حياتية : إجازة في العلوم المخبرية أو الكيمياء الحياتية وما فوق.

- إختـصاص موسيقي: شهادة بكالوريا في آلة موسيقية وما فوق مصدقة وفق الأصول.

- باقي المرشحين: شهادة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني أو ما يعادلها رسمياً أو شهادة البكالوريا الفنية وما فوق.

المستوى العلمي للمرشحين لرتبة دركي متمرن :

اختصاص موسيقي : إفادة من معهد موسيقي رسمي او خاص مصدقة وفقاً للاصول.

باقي المرشحين: انهى دراسة مرحلة التعليم المتوسطة.

رابعاً: على الراغبين بتقديم طلبات للتطوع في قوى الأمن الداخلي ضم المستندات التالية :

أ- تذكرة هوية مع صورة عنها في حال الإستحصال عليها تضم الصورة إلى الطلب وتعاد الهوية إلى المرشح ، وبيان قيد إفرادي يثبت أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات ، مع صورة عنه لا يعود تاريخ إصداره الى أكثر من ثلاثة أشهر وعليه رسم فوتوغرافي حديث.

ب- أنموذج رقم /2/ في ما خص العسكريين في الخدمة الفعلية.

ج- ستة رسوم فوتوغرافية قياس ( 3.5سم × 5سم ) للمرشح تكون من نفس الفيلم الذي وضعت صورة منه على بيان القيد الإفرادي أعلاه .

د- إفادة خطية من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للعسكريين السابقين في هذه القوى ، أو من قيادة الجيش، أو من المديرية العامة المعنية ، للعسكريين السابقين فيها ، يبين فيها تاريخ التسريح وأسبابه ، وعما إذا كان صاحب العلاقة قد نال شهادة حسن سلوك ، وفي الحالة السلبية بيان أسباب ذلك.

هـ- ترخيص خطي من قيادة الجيش أو من المديرية العامة المعنية بالموافقة على الإنخراط في قوى الأمن الداخلي ، في ما خص العناصر المرشحون للتطوع من القوى المسلحة في الخدمة الفعلية.

و- إفادة خطية من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ، أو من قيادة الجيش ، أو من المديرية العامة المعنية ، للمرشحين للتطوع من أبناء رجالها السابقين أو في الخدمة الفعلية ، يبين فيها وضع الأب بالنسبة لإحدى الحالات التالية :

- الأب لا يزال في الخدمة الفعلية.

- الأب سرح من الخدمة (يذكر السبب).

- الأب قضى في سبيل الخدمة.

- الأب أصيب أثناء الخدمة بعطل دائم .

ز- إفادة خطية من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ، أو من قيادة الجيش، أو من المديرية العامة المعنية ، للمرشحين للتطوع الذين لديهم أشقاء عسكريين قضوا في سبيل الواجب ، أو اصيبوا أثناء الخدمة بعطل دائم.

ح- الشهادة أو الإفادة المطلوبة وفقاً لرتبة المرشح مصدقة حسب الأصول.

المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي: http://www.isf.gov.lb/ar/article/7483