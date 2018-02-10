نديم الجميل سيبقى بالمرصاد...

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ترأس النائب نديم الجميل، اجتماعا لماكينته الانتخابية عقد في فندق الكسندر، وتم خلاله عرض ما تم إنجازه خلال السنوات المنصرمة على الصعيد الإجتماعي والإنمائي والتنموي والتربوي والسياسي، في حضور عدد من أعضاء المكتب السياسي الكتائبي ورؤساء مناطق بيروت الكتائبية وأعضاء في المجلس البلدي ومخاتير المنطقة وحشد من العاملين في الحقلين السياسي والاجتماعي والانمائي.

وقال الجميل للحضور: "سنسعى لإتمام ما بدأنا به من مشاريع إنمائية في المنطقة، كما سنبقى بالمرصاد لكل ما يعرقل قيام الدولة النموذجية وسنحارب الفساد والزبائنية من أجل مستقبل أفضل لكم وللأجيال القادمة".