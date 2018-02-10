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"حزب الله" يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا: - المعادلات القديمة سقطت

10
FEBRUARY
2018
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إزاء التطورات العسكرية بين سوريا وإسرائيل، وبعد إسقاط المضادات الجوية السورية لطائرة F16 إسرائيلية، صباح اليوم السبت، أصدر "حزب الله" بياناً دان فيه بشدة "العدوان الإسرائيلي المستمر على الجمهورية العربية السورية واستهدافه المتكرر لمنشآتها وبناها العسكرية والمدنية".

وإذ استنكر حزب الله "دعم اسرائيل السافر للإرهاب والجماعات التكفيريية ودخوله على خط الأزمة السورية من بوابة العدوان والتهديدات"، أكَّد أن "تطورات اليوم تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة، ونجدد التأكيد على وقوفنا الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة".

وأشاد الحزب بـ"يقظة الجيش العربي السوري الذي تصدى ببسالة للطائرات الإسرائيلية المعادية وتمكن من اسقاط مقاتلة من طراز أف 16"، معلناً "بداية مرحلة استراتيجية جديدة تضع حداً لاستباحة الأجواء والأراضي السورية".

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