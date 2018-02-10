الوزير الصراف تواصل مع قائد اليونيفيل رافضاً الإنتهاكات الإسرائيلية

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اجرى وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف اتصالا بقائد الجيش العماد جوزاف عون لبحث الاوضاع الراهنة نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية .

كما اجرى الصراف سلسلة اتصالات مع عدد من المسؤولين الامنيين واطلع منهم على اوضاع القرى والبلدات الحدودية.

وفي الاطار عينه اجرى وزير الدفاع اتصالا بقائد قوات اليونيفل الجنرال مايكل بيري وبحث معه جديد التطورات وابلغه رفض لبنان الخروقات الاسرائيلية المستمرة والتي تمثلت اليوم بغارات وهمية نفذها الطيران الاسرائيلي في اجواء القرى والبلدات الجنوبية كما شدد على رفض لبنان وادانته استخدام اسرائيل الاجواء اللبنانية لتنفيذ غاراتها واضعا اياه في اطار الانتهاك السافر للسيادة اللبنانية.



الى ذلك شهدت دارة الوزير الصراف سلسلة لقاءات حيث التقى وزير الاقتصاد رائد الخوري وبحث معه الاوضاع كما استقبل السفير الروماني Victor mircea



كما التقى وفودا حزبية ودينية واجتماعية .واستمع من عدد من ابناء القرى والبلدات الشمالية الى شؤون بلداتهم واحتياجاتها.



