جديد ’واتسآب’: - مكالمة جماعية

A + A -





رصد موقع "WABetaInfo" المتخصّص في كشف المزايا الجديدة لتطبيق واتسآب، ميزة جديدة ستتيح للمستخدم إضافة 3 أشخاص آخرين داخل المكالمة الجماعية بما في ذلك المتصل الأساسي، وذلك ضمن نسخة تجريبية "بيتا" من واتسآب موجهة لأجهزة أندرويد تحمل الرقم (2.18.39).

ولم يوضح الموقع ما إذا كانت هذه الميزة الجديدة ستُتاح لمكالمات الفيديو أم للمحادثات الصوتية على واتسآب، مشيرًا إلى أن هذه الميزة ستكون متاحة لجميع المستخدمين حول العالم في المستقبل القريب، بدون تحديد موعد بعينه.

يُذكر أن عدد مستخدمي واتسآب النشطين شهريًا يتجاوز 1.5 مليون مستخدم بأكثر من 50 لغة مختلفة حول العالم، من ضمنها 10 لغات هندية. فالهند تعتبر واحدة من أكبر الأسواق استخدامًا لتطبيق واتسآب، بأكثر من 200 مليون مستخدم نشط. ولهذا أطلق التطبيق نسخته للأعمال "واتسآب بيزنس" داخل الهند للشركات الصغيرة والمتوسطة لسهولة التواصل بين الشركات وعملائها.