حماده: - سأقدم استقالتي اذا لم...

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رأى وزير التربية مروان حمادة أن “فكرة الجدار عدائية وما ادراكم ماذا يحضر خلف هذا الجدار ربما لاجتياح لبنان”، مشيرا الى أن “البلوك 9 كله هو ملك للبنان ولن نقبل بالتنازل عن املاكنا حتى تحت البحر”.

وفي الملف التربوي، قال في حديث لـ”لبنان الحر” ضمن برنامج “بين السطور”: “لا ارغب بتعطيل مجلس الوزراء ولا مؤسسات الدولة. نتغنى بالعهد واستعادة الثقة ولكن حتى الان لا ارى اننا استعدنا ثقة احد، وانا منذ اشهر انتظر جلسة مخصصة لملف التربية بكل تشعباته وقطاعاته. ان التكبيل في عملي الوزاري لا ياتي من الداخل بل من خارج الوزارة في المحيط الحاكم، فهو يحاول التدخل في وزارات الاخرين”.

وأضاف: “لا اريد ان افتح حربا على احد ولا على العهد، ولكن لدي صلاحيات دستورية متمسك بالحفاظ عليها”، لافتا الى “ان ثمة امورا كثيرة في البلد تستوجب بحث ملف التربية واذا لم يدرج هذا الملف على جدول مجلس الوزراء ساقدم استقالتي وامشي”.