الخارجية دانت الغارات على سوريا - الوزير باسيل أعطى تعليماته لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بحق إسرائيل

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وطنية - دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان "الغارات التي تعرضت لها الجمهورية العربية السورية"، واكدت حق الدفاع المشروع على اي اعتداء إسرائيلي.

واشارت الى "ان وزير الخارجية والمغتربين أعطى تعليماته يوم الخميس في 8/2/2018 إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بحق إسرائيل لادانتها وتحذيرها من مغبة إستخدامها الاجواء اللبنانية لشن هجمات على سوريا. ان مثل هذه السياسة العدوانية التي تمارسها إسرائيل تهدد الاستقرار في المنطقة، لذلك تطلب الوزارة من الدول المعنية كبح جماح إسرائيل لوقف اعتداءاتها".