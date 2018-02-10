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ميناء طرابلس تضع الحجر الأساس لمشروع إزالة التلوث عن شاطئها

10
FEBRUARY
2018
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إحتفلت ميناء طرابلس بوضع الحجر الأساس لمشروع تنفيذ خط الصرف الصحي الرئيسي، الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبالتعاون مع وزارة الطاقة ومجلس الانماء والاعمار، وهو يشكل المرحلة الاولى من مشروع تأهيل الكورنيش البحري بعدما تم ازالة كل المخالفات عنه في وقت سابق.

حضر الحفل عماد الصايغ ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، وزير العمل محمد كبارة، النائبان محمد الصفدي وسمير الجسر، الوزيران السابقان ريا الحسن ورشيد درباس، مدير عام الصندوق الكويتي عبدالوهاب البدر، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، مستشار السفارة الكويتية عبدالله سليمان ماجد شاهين ممثلا سفير الكويت في لبنان، نقيب مهندسي الشمال بسام زيادة، توفيق سلطان، رئيس بلدية القلمون طلال دنكر، رئيس مجلس ادارة مرفأ طرابلس سابقا انطوان حبيب، مدير ثانوية بكفتين بشارة حبيب وحشد من الفاعليات.

بعد الاطلاع ميدانيا على المنطقة التي سيتم فيها العمل، وجولة على الكورنيش برفقة الوفود المشاركة، انتقل الجميع الى مطعم الشاطئ الفضي حيث أقيم حفل غداء على شرف الحضور. بداية تحدث رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين فاعتبر “ان هذه خطوة أولى في رحلة الألف ميل، تمّت بتكاتف وتعاضد ومحبي مدينة الميناء، من مسؤولين ومهتمين”.

وقال: هذه الخطوة، تعكس نتائج العلاقة الطيبة التي تجمع بين لبنان والكويت الشقيق. هذه العلاقة قديمة جدا منذ ما قبل مساهمتنا في تأسيس منظمة المدن العربية العام 1976 حيث نسهر على تنمية علاقاتنا معها”.

ثم تحدث رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر فقال: “المشروع الذي نضع له الحجر الاساس اليوم هو من ضمن مجموعة المشاريع التي تمولها الكويت في اطار ثلاث هبات بلغت قيمتها الاجتماعية حوالي 85 مليون دولار اميركي وجرى تخصيصها للمجتمعات اللبنانية المضيفة للنازحين من الأخوة السوريين”.

وأضاف: “المشروع يشمل تنفيذ خط الصرف الصحي الساحلي الرئيسي في الميناء بطول حوالي أربعة كلم، ما يساهم في رفع الضرر البيئي عن الشاطئ وجر كمية اضافية من مياه الصرف الصحي الى محطة التكرير في طرابلس. كما اننا سنسعى الى تمويل قسم من شبكة الصرف الصحي في الميناء من الوفر الذي تحقق من المنحة الكويتية”.

وفي الختام القى البدر كلمة قال فيها: “في هذه المناسبة ومن خلال تواجدنا اليوم في مدينة طرابلس يسعدني ان اتكلم عن هذا المشروع الصغير وعن دعمنا الدائم لهذه المدينة، وقد وفينا بوعدنا في انشاء هذا المشروع الحيوي والمهم جدا”.

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