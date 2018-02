A + A -

نشر الفنان الشاب محمد شاكر، ابن فضل شاكر، صورة حديثة لوالده مع حفيده "جونيور" ابن شقيقته "ألحان"، وذلك على حسابه بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق قائلًا: "when you see it".