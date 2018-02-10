صاروخ سوري يُسقِط F-16 إسرائيلية في الجولان

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نقلت وسائل إعلام اسرائيلية خبراً عن سقوط طائرة حربية من طراز أف-16 فجرا ً في هضبة الجولان نتيجة إصابتها بصاروخ أرض - جو أُطلق عليها فوق الأراضي السورية، ونجاة الطياريْن الذين كانا على متنها.



وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن إيران تتحمل مسؤولية ما جرى في الجولان، مضيفاً أن اسرائيل رصدت إقلاع طائرة إيرانية الصنع من مطار تدمر واخترقت الأجواء الإسرائيلية.



ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قائلاً: "عدوان إسرائيلي جديد على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى والدفاع الجوي تصدى للهجوم الإسرائيلي وأصاب أكثر من طائرة".











