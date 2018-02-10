جريمة مروعة في عربصاليم.. والقوى الأمنية تملك المعطيات

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أقدم مجهولون أمس في بلدة عربصاليم في منطقة إقليم التفاح - جنوب لبنان على إطلاق النار على المواطن عماد محمد حسن (50 سنة) وأردوه.

والضحية يعمل مقاولاً. وكان يقود سيارة بيك أب متوجهاً إلى منزله في الحارة التحتا في البلدة، عندما اعترضت طريقه سيارة رابيد بيضاء اللون ونزل منها شخص يحمل بندقية "بومب أكشن".

وذكرت مصادر أمنية أن حسن عندما حاول الرجوع اصطدمت سيارته بعمود كهرباء، فتقدم الجاني منه وأطلق طلقات باتجاه صدره ولاذ ومن معه بسيارة الرابيد بالفرار إلى جهة مجهولة. وتم نقله إلى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، لكنه فارق الحياة.

وحضرت إلى المكان دوريات من مختلف الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية وضربت طوقاً أمنياً مشدداً في المكان وبوشر التحقيق بملابسات الجريمة.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة "الحياة"، إن "الضحية ينتمي إلى جمعية دينية وهو على خلاف مع أشخاص تدور حولهم الشبهات. ولدى القوى الأمنية معطيات واضحة والتحقيق في الجريمة قد يصل إلى نتيجة".