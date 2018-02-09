تويني: إنه يوم مجيد في تاريخ لبنان

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اعتبر الوزير نقولا تويني أن ما تم اليوم بحضور فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وجهود وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول وجهود الكثر من اللبنانيين من توقيع بروتوكول التنقيب عن النفط مع مثلث الشركات توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتيك الروسية يشكل انتصاراً كبيراً للشعب اللبناني ويعتبر يوماً مجيداً في تاريخ بلادنا وخدمة عظيمة للأجيال القادمة وأملاً كبيراً أُشعل في أفق المستقبل الاقتصادي.

ورأى تويني أن سحابة الغم والهم بدأت تتبدد وحلت علامات الفرح والامل مكانها وأن بإمكان هذه المبادرة قلب اقتصادنا رأساً على عقب وتحويله الى استثمارات إنتاجية في الزراعة والصناعة البتروكيميائية واقتصاد المعرفة.



وأضاف أن هذه ثروة الأجيال القادمة وسندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة ولن يتمكن العدو منها مهما حاول.