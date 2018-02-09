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الوزير رفولا ممثلا فخامة الرئيس عون يقلد وسام الارز الوطني من رتبة كوموندور الى سيادة المطران جورج ابو جودة

9
FEBRUARY
2018
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قلّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول باسم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيادة المطران جورج ابو جودة وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور بمناسبة الإحتفال بيوبيله الذهبي في كاتدرائية مار مارون في طرابلس.


وأعرب الوزير رفول عن سعادته الاحتفاء بالمطران ابو جودة الذي ما سعى يوما الى منصب وكانت مسيرته زاخرة في خدمة الكنيسة والإنسان ناقلاً تهاني فخامة رئيس الجمهورية وشاكراً إياه بهذا التكليف لتقدير المحتفى به وساماً وطنياً يليق بعطاءاته وتفانيه وإخلاصه لكلمة الله وطيبته ومحبته للناس بمواساة كل محتاج ومتألم فكان المثال الحقيقي للراعي الصالح.


ورأى الوزير رفول ان خدمة المطران ابو جودة في طرابلس لم تكن صدفة بل جسدت حقيقة لبنان الرسالة الذي تحدث عنها البابا الراحل يوحنا بولس الثاني وهو الرسالة المسيحية الاسلامية في التآخي والتعايش وصيانة العدل والقيم الاخلاقية والسلام والحرية لأبناء الفيحاء.


وشدد الوزير رفول على مزايا المطران ابو جودة ووزناته التي استثمرها للخير كرجل الحوار الاسلامي المسيحي وفق ما جاء في المجمع الفاتيكاني الثاني بتقدير الكنيسة للمسلمين الذين "يعبدون الله الاوحد القيوم خالق السماء والارض" وهذا ما يعزز التفاهم الصادق بين ابناء الوطن الواحد.
وختم الوزير رفول كلمته بالتنويه بالمحتفى به كرسول سلام اشبه بمنارة مضاءة على رؤوس الجبال لهداية الانسان الى درب الله بالقول والعمل.

 

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