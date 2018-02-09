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الخميس المقبل يزور لبنان ريكس تيلرسون وزير الخارجية الاميركية في اول زيارة الى لبنان لناظر الديبلوماسية الاميركية في عهد ترامب منذ 2014 عندما حط سلفُه جون كيري في زيارة خاطفة الى بيروت في حمأة الحرب السورية وانقلاب المعادلات وتقلب الحدود والجبهات . يومها كان الهم الاميركي منصبَا على التعامل مع الارهاب والحيّز اللبناني فيه .



اليوم يتركز الانشغال الاميركي في المنطقة على احتواء تمدد ايران وحلفائها وابرزُهم حزبُ الله , وعلى الساحة السورية التي استعادت حماوتَها العسكرية بعد عفرين والغارات الاسرائيلية على محيط دمشق , واسقاط السوخوي الروسية وتحريك جبهة الغوطة الشرقية .



تيلرسون يمهد لمحطته اللبنانية بزيارة استطلاعية استكشافية لمساعده ديفيد ساترفيلد المكلف تأديةَ دور الوسيط الاميركي بين لبنان واسرائيل في نقطتين ساخنتين : الوضع على الحدود الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة والبلوك النفطي رقم 9 .



ساترفيلد الذي كان من ابرز العاملين على خط تحديد الخط الازرق بين لبنان واسرائيل منذ سنوات يعود بمهمة محددة فيها الجزرة والعصا : جزرةُ خفض التوتر بين لبنان والكيان المحتل بعدما قرر لبنان التصدي للتشبيح الاسرائيلي على البلوك 9 وبناء الجدار الفاصل , وعصا الضغط الاميركي على حزب الله عبر عقوبات تهدف الى تجفيف مصادر تمويله في الخارج وخصوصا في افريقيا .



ومن الاستفاقة الاميركية الى الاندفاعة اللبنانية : 9 شباط 2018 لبنان يوقع عقود النفط والغاز مع الشركات الثلاث في احتفال وطني جامع رعاه وحضره رئيس البلاد العماد ميشال عون و9 شباط مار مارون في الجميزة الذي طوى المرحلة السابقة وفتح صفحة جديدة عنوانُها الامل والعمل للبنان وشعبه