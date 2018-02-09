الرئيس عون يهنّىء اللبنانيين بتحول لبنان الى دولة نفطية: نأمل استخراج النفط دون عراقيل ليصبح عنصراً اساسياً في اقتصادنا

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هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين بتوقيع اتفاقيتي التنقيب عن النفط والغاز في الحقلين 4 و9 من المياه اللبنانية، وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي على صفحة "تويتر": مبروك،حلم كبير تحقق، وصار لبنان دولة نفطية... نأمل أن نتمكن من استخراج النفط بدون عراقيل، ويصبح عنصراً أساسياً في اقتصادنا."



وكان الرئيس عون شارك بعد ظهر اليوم في الاحتفال الذي اقيم في مجمّع "البيال" لمناسبة تسليم الاتفاقيتين الى ممثلي شركات "توتال" الفرنسية و"ايني" الايطالية و"نوفاتك" الروسية.





وفد من توتال

واستقبل الرئيس عون مساء في قصر بعبدا، وفداً من شركة "توتال" برئاسة مدير قسم الشرق الاوسط وافريقيا ستيفان ميشال، مديرها العام في لبنان فيليب امبلار، مدير افريقيا الشمالية الياس قسيس، والسيد مفدي الشيخ الذين اطلعوه على استعدادات الشركة وبرنامج عملها في اطار التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، في ضوء تجربتهم في العالم وفي منطقة الشرق الاوسط خصوصاً.