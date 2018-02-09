صورة تثير الغضب على مواقع التواصل.. مرمل يوضح وقطيش يهاجم!

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انتشرت أمس على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الإعلامي عماد مرمل والإعلامي نديم قطيش أحدثت بلبلة و"لغط" كبير.



وللتوضيح، نشر مرمل على حسابه الخاص عبر فيسبوك توضيحاً قال فيه: بعد اللغط الذي أثارته الصورة مع نديم قطيش، ومنعا لأي استغلال أو تفسير في غير محله، يهمني التوضيح أن الصورة جرى التقاطها في لحظة عابرة خلال مشاركتي في احتفال صحيفة "النهار" بإصدار العدد الخاص "الكل في جريدة" بمشاركة قرابة 250شخصية، وقد صادف مرور قطيش بجانبي، ما أثار فضول بعض الحاضرين الذين الحوا على التقاط هذه الصورة المشتركة.

هذه هي ظروف الصورة التي لا تحتمل الذهاب بعيدا في التأويل والاجتهاد، مع تقديري لمشاعر جمهور مخلص، أزعجته تلك اللقطة انطلاقا من حرصه على ثوابته، تماما كما احرص شخصيا عليها".



من جهته، نفى قطيش أن يكون صادفه مروره من جانب مرمل مرور الكرام، فكتب بدوره عبر فيسبوك: "حبيبي عماد قلتلك رح يبرشوك وإنت اصريت انو ما في مشكلة وفي شهود من زملائنا بالنهار... وبالمناسبة ما كانت عابرة وكان حديثنا طويل.... بكل الأحوال انا ما بستحي باصحابي ولا بعشرة السفير، بس بفهم موقفك قدام جمهورك الديموقراطي التعددي الحضاري".