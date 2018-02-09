عناوين الصحف ليوم الجمعة 9 شباط 2018

البناء: أميركا و«إسرائيل» تتوزّعان الأدوار: تصعيد عسكري في سورية وعروض تفاوضية في لبنان
غارات أميركية لحماية داعش شمال دير الزور تسقط عشرات الشهداء... ودمشق: لن نتراجع
ساترفيلد وإبراهيم في الناقورة... ولبنان يرفض التفاوض... وتيلرسون يحمل عروضاً
الأخبار: الجيش السوري إلى الغوطة الشرقية
ساترفيلد يعرض التوسط مع العدو لحل «الخلافات» البرية والبحرية
واشنطن للبنانيين: تخلّوا عن نصف حقّكم!
الديار: انسحب بوتين.. وترامب والاسد وجها لوجه في المعركة
الأنوار: استنفار الجيش اللبناني في مواجهة الجدار الاسرائيلي... واليونيفيل تراقب
النهار: "النهار" تطلق حملة "ما تقرأه لا ما تراه"... لا تحلم نصف حلم
اللواء: تيلرسون الخميس في بيروت: وساطة نفطية مقابل تقليص دور «حزب الله»
ساترفيلد عند الخط الأزرق.. وإضراب للثانويات الإثنين احتجاجاً على قمع الأساتذة
الجمهورية: إقتراحات أميركية للتهدئة على الحدود
the daily star: US mediates in Lebanon-Israel border row
l'orient le jour: Liban-Israël : Satterfield sur le terrain pour désamorcer les tensions