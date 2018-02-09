أسرار الصحف ليوم الجمعة 9 شباط 2018

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البناء: خفايا

لاحظت منظمات أهلية شبابية كثرة المؤتمرات التي تنعقد في لبنان تحت شعار تعميم ثقافات السلام والتلاقي بين الأديان من دون تحديد أو ضوابط، لكن التركيز في هذه المؤتمرات هو على السلام في ما يُسمّى «الشرق الأوسط» وتحديداً السلام العربي - «الإسرائيلي»، وبالتالي وقف المواجهة مع الكيان الغاصب تمهيداً للتطبيع معه وتناسي احتلاله فلسطين وتشريد أهلها.



كواليس

قالت مصادر عسكرية متابعة للوضع في منطقة دير الزور إنّ الغارات التي شنّتها الطائرات الأميركية لم تكن تهدف فقط لوقف الهجوم الذي تعرّض له تنظيم داعش وفشلت الجماعات الكردية المسلحة بمنعه في منطقة تقع شمال دير الزور وجنوب الحسكة قدّمها الأميركيون والجماعات الكردية لبقايا داعش كملاذ آمن ضمن صفقة تقضي بنقلهم لبلاد ومواقع أخرى، بل تقول طبيعة الغارات إنّ الهدف هو تدمير قدرات أبناء المنطقة على تشكيل قوة شعبية مستقلة عن الأميركيين وميليشياتهم.





النهار: أسرار الآلهة

الحريري - جنبلاط

تقر أكثر من جهة سياسية بأن العلاقة بين الحريري وجنبلاط تبدلت عن المراحل السابقة وهي ضبابية بامتياز.



اعتراض شيعي



بدا لافتاً حجم الاعتراض الشعبي الواسع عبر وسائل التواصل رفضاً لتسمية النواب ذاتهم في البقاع الشمالي من دون تجديد ولا تبديل....





اللواء: أسرار

همس

كشف مصدر مطلع في عاصمة إقليمية ان تدخلاً عسكرياً حصل مؤخراً، لقي اعتراضاً واسعاً من الوزارة المعنية بالمعارك!

غمز

أصرّت قيادة حزب بارز على اجراء «مصارحة بالوقائع» مع رئيس حزب حليف، على خلفية تجاوزات الأسابيع الماضية!

لغز

بلدة شوفية كبيرة، ما تزال تفاوض أقطاب على ان يكون أحد من البلدة في لوائح المنطقة، دون جدوى!

الجمهورية: أسرار

خلفية

تساءلت مصادر مراقبة عن خلفية توقيت إطلاق بعض المشاريع التنموية المموّلة من الخارج في زمن الإنتخابات.

درجات

لاحظت أوساط تربوية أن المدارس الخاصة لحركة حزبية أعطت الدرجات الست للأساتذة.

شروط

ما زال أحد الأحزاب متمسِّكاً بشروطه لبناء تحالف مع شخصية وسطية على رغم أن الأخير أعطاه ما يريد من ترشيحات في بعض أقضية جبل لبنان.