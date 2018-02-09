فنيش: هل استطاعت الوسائل الدبلوماسية منع «إسرائيل» عن تنفيذ مخططاتها ؟

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أثنى وزير الدولة محمد فنيش على الموقف الرسمي الرئاسي والحكومي الجامع إزاء رفض الاعتداء على السيادة اللبنانية وردع العدوان على أي من حقوق لبنان لا سيما في أرضه وثروته النفطية في المياه الإقليمية، وشدّد فنيش لـ «البناء» على أن «لبنان متمسك بحقه بالنقاط الـ 13 البرية المتنازع عليها مع كيان الاحتلال»، مشيراً الى أن «القرار الحكومي كان واضحاً وكذلك مجلس الدفاع الأعلى بالمواجهة بكافة الوسائل السياسية والدبلوماسية والعسكرية أيضاً لحماية وصون حقوق لبنان»، لكنه تساءل: «هل استطاعت الجهود والوسائل الدبلوماسية وحدها منع وردع «إسرائيل» عن تنفيذ مخططاتها ولجم اعتداءاتها على لبنان أو أي دولة أخرى؟». وأشار الى «التكامل بين الموقف الرسمي والشعبي والجيش والمقاومة في حماية لبنان».

وعن زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد وما حمله من عروض على الحكومة والمسؤولين اللبنانيين، وزيارة وزير الخارجية الأميركي المرتقبة أوضح فنيش أن «الحكومة كانت واضحة بأنها لن تتفاوض على حقوقها المكتسبة»، معرباً عن عدم ثقته بـ«الأميركيين الذين يعملون لتحقيق مصالح إسرائيل وتقديم الضمانات الأمنية لها».