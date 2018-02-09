«إسرائيل» تستخدم الجدار لفرض المفاوضات

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بعدما أزال لقاء بعبدا الجدران السياسية بين الرؤساء الثلاثة وأسقط العوائق الاسمنتية بين القوى الحكومية، واصل العدو «الإسرائيلي» تشييد الجدار العازل على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة على وقع الضغط الدبلوماسي الأميركي المكثف على لبنان لاستدراجه الى فخ التفاوض مع «إسرائيل» على النقاط البرية والبحرية المتنازع عليها بين الجانبين وبوساطة أميركية.

وتحاول «إسرائيل» استخدام الجدار الفاصل والتهديد بالحرب لفرض المفاوضات على لبنان، وعلى مرمى أنظار ساترفيلد الذي طاف في الأجواء الجنوبية للإطلاع عن كثب على الواقع الحدودي، استمر جيش الاحتلال بتشييد الجدار على النقاط غير المتنازع عليها محاولاً الإيحاء بأنه «مستمر في مشروعه باتجاه النقاط المتنازع عليها مع لبنان، لدفعه الى المواقفة على الوساطة الأميركية ونقاط التفاوض».

الإجراءات «الإسرائيلية» قابلها في الجانب اللبناني، انتشار كثيف للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التي انتشرت على مقربة من الخط الأزرق حاملين علم الامم المتحدة، وفي نقاط محددة قبالة موقع الأشغال الجارية على الحدود في الجانب «الإسرائيلي»، حيث راقبوا بواسطة المناظير تلك الأشغال.

وشوهد فريق من المراقبين الدوليين ومن وحدة الارتباط في «اليونيفيل» في النقاط العسكرية المقابلة في الجانب «الإسرائيلي»، فيما انهمك فريق آخر من المراقبين وارتباط «اليونيفيل» مزوّد بخرائط في الجانب اللبناني، مع فريق الارتباط في الجيش المزود بأجهزة مسح طوبوغرافي، لمواكبة الأشغال والتحقق من عدم خرق «الإسرائيليين» للحدود الفاصلة مع لبنان.

واستحوذ هذا العنوان على حيز واسع من النقاش الحكومي، حيث أكد الرئيس عون «أننا نواصل الاتصالات لمنع الأطماع الإسرائيلية في الأرض والمياه وسنواجه أي اعتداء عليهما»، من جهته أشار رئيس الحكومة سعد الحريري الى أن «القوى السياسية مهما اختلفت بينها تقف موحدة لمواجهة التحدي الإسرائيلي المتمثل راهناً بالجدار وادعاء ملكية البلوك 9».