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قوى الأمن الداخلي: تدابير سير لمناسبة عيد مار مارون

8
FEBRUARY
2018
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

ما يلي : الساعة 11,00 من تاريخ 9 /2/ 2018 ولمناسبة عيد مار مارون، سيقام في كنيسة مار مارون/ الجميزة قداس احتفالي، يحضره فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعدد من الشخصيات السياسية والرسمية، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

أولا: منع مرور السيارات اعتبارا من الساعة 9,00 من تاريخ 9/2/2018 وحتى انتهاء القداس:
- جادة فؤاد شهاب من جهة نفق "فينيسيا" حتى تقاطع كنيسة "مار نقولا" / جادة شارل مالك.
- شارع جورج حداد بالإتجاهين من تقاطع برج الغزال حتى تقاطع البحرية.
- شارع غورو ما بين ساحة الشهداء وشارع جورج حداد.

ثانيا: منع وقوف السيارات اعتبارا من الساعة 5,00 من تاريخ 9/2/2018 وحتى إنتهاء القداس على الطرقات التالية:

- شارع جورج حداد من تقاطع برج الغزال حتى تقاطع البحرية - جادة شارل حلو(من بيت الكتائب المركزي وحتى جريدة النهار)، شارع الشهداء، شارع غورو، شارع لبنان - جسر فؤاد شهاب من أول نفق سليمان فرنجية حتى تقاطع مار نقولا على جادة شار مالك - شارع خليل تقي الدين - شارع مار مارون - شارع نهر ابراهيم - شارع الجميزة - شارع يوسف هاني - نزلة فلافل صهيون وجميع الشوارع المحيطة بكنيسة مار مارون.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للإزدحام.

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