لقاء بين وفدين من التيار الوطني وحزب الله لمناسبة الذكرى 12 لتفاهم مار مخايل

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عقد وفدان من قطاع الشباب في التيار الوطني الحر برئاسة المشرف العام على قطاع الشباب جهاد سلامة، ومن التعبئة التربوية في حزب الله، ممثلا بـ علي الحاح حسن لقاء في كنيسة مار مخايل - الشياح لمناسبة الذكرى 12 لتفاهم مار مخايل، كدلالة على رمزية المناسبة والمكان.

بعد النشيد الوطني القى سلامة كلمة عبر فيها عن "اهمية هذه الوثيقة - ورقة التفاهم بين قائدين كبيرين هما رئيس الجمهورية العماد ميشال والامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله في وضع الوطن في امان واستقرار، ورؤية واستراتيجية في بناء المؤسسات وبناء الدولة".

والقى الحاج حسن كلمة بإسم الهيئة التربوية في "حزب الله"، اشار فيها "الى ان هذا اللقاء الوطني عبر ورقة التفاهم كان الحل لكثير من المشاكل والازمات في لبنان، وكرس التعايش اللبناني كما يجب ان يكون". واكد "الالتزام بنهج هذه الوثيقة في الشراكة الوطنية لبناء الوطن".

ثم قدم سلامة درعا بإسم التيار الى الحاج حسن يرمز لوحدة التفاهم.

وفي الختام عقدت جلسة حوار بين الطرفين حول "اهمية ورمزية التفاهم بين قائدين كبيرين، وبحث قضايا الشباب ومستقبله".