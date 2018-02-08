living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

9 شباط 2018 ... تاريخٌ سيُطبع في تاريخ "لبنان النفطي"

8
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

9 شباط 2018 تاريخ سيطبع في ذاكرة اللبنانيين نفطيا فمعه ستشهد البلاد حفل التوقيع الرسمي لعقود الاستكشاف والتنقيب عن النفط في المياه الاقليمية اللبنانية الذي سبق وتم توقيعها بتاريخ 29 كانون الثاني مع تحالف شركات توتال الفرنسية ونوفاتك الروسية وايني الايطاليىة.

هذه الخطوة ستنغصها بالطبع اسرائيل التي جن جنونها بعيد الاعلان عن توقيع العقود فانبرى

وزير دفاعها افيغدور ليبرمان، ليزعم ان البلوك 9 تعود ملكيته لبلاده، لتبدأ التهديدات الاسرائيلية فيعقبها تحرك اميركي محوره زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركي دايفيد ساتيرفيلد الى بيروت وعقد محادثات مع المسؤولين تركزت حول استعداد واشنطن للعب دور الوسيط بين لبنان واسرائيل وذلك قبل ايام من وصول وزير الخارجية الاميركي الى بيروت الاسبوع المقبل :

ليست المشكلة مع إسرائيل فقط في البلوك رقم 9، فالإسرائيليون سيثيرون في عملية التنقيب عن النفط والغازالمشاكل التي تتعلق بالبلوكين 8 ايضا باعتبار أن خط الحدود البحرية المرسم من قبل لبنان يتعارض مع تخطيطهم لخط الحدود البحرية مع لبنان ..ولكن:

بيروت تقف بوجه تل ابيب...فنفط لبنان وحد المسؤولين على معادلة يتمسك بها الجميع : لبنان لن يساوم على حقه النفطي، وغدا لناظره قريب.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout