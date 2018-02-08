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الرئيس عون ابلغ ساترفيلد موقف لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية على الحدود والمياه اللبنانية

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم في قصر بعبدا، مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى السفير ديفيد ساترفيلد، واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة والتطورات الاخيرة في الجنوب في ضوء التهديدات الاسرائيلية، بعد مباشرة اسرائيل بناء جدار اسمنتي قبالة الحدود الجنوبية، وادعاء وزير الدفاع فيها امتلاك الرقعة رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وتطرق البحث الى الجهود الاميركية لمعالجة الوضع الذي نشأ حيث قدّم السفير ساترفيلد اقتراحات تهدف الى المحافظة على الاستقرار والهدوء في المنطقة الحدودية.

وابلغ الرئيس عون السفير ساترفيلد موقف لبنان الذي تم التأكيد عليه في مجلس الوزراء اليوم، وفي المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه يوم امس الاربعاء.

وكان السفير ساترفيلد اكد للرئيس عون دعم بلاده لمؤسسات الدولة اللبنانية وبصورة خاصة للجيش والقوى العسكرية والامنية، منوّهاً بالدور الذي تلعبه لحماية الاستقرار في لبنان.