انتخابات 2018: معلومات انتخابية مهمة

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معلومات إنتخابية مهمة قد يستفيد منها الناوين للترشح على الانتخابات البرلمانية اللبنانية:
1- يفقل باب تقديم الترشيحات يوم الثلاثاء في ٦ آذار ٢٠١٨
2- تبدأ مهلة سحب أو الرجوع عن الترشيحات من تاريخ الإقفال وتستمرّ حتّى يوم الأربعاء في ٢١ آذار ٢٠١٨
3- تنتهي مهلة تسجيل اللوائح يوم الإثنين في ٢٦ آذار ٢٠١٨
4- القاسم الانتخابي هو مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية مقسوم على عدد المقاعد في الدائرة ذاتها
5- كلّ لائحة لا تتخطَّ هذه "العتبة" (القاسم الانتخابي)، تخرج من المنافسة ويتمّ طرح أصواتها من عدد المقترعين، ثمّ يُعاد احتساب القاسم الانتخابي.