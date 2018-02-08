جيمي جبور: مع عزوف عصام فارس عن العودة فقدنا فرصة إقتصادية وإنمائية حقيقية للمنطقة

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بيان من عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر جيمي جبور تناول عزوف نائب رئيس الحكومة الأسبق عصام فارس عن العودة وخوض غمار الإنتخابات النيابية:



لم يتسنّى لي أن ألتقي به ولا أن أتعرّف إليه ولم تكن تربطني أية مصالح به أو بمؤسساته .

ولكني كنت أراه في كل بلدة أو قرية ، في كل طريق أو جسرٍ ، في كل مدرسة أو مستوصف أو جامعة وفي كل خرّيج استفاد من منحة وكل مريض حصل على دواء ..

كنت على يقين أن عودة عصام فارس يمكن أن تعيد خلط الأوراق الإنتخابية ولكن لعودته فائدة على عكار تفوق كل المصالح الإنتخابية . نحن فقدنا فرصة إقتصادية وإنمائية حقيقية للمنطقة ، علّها لن تكون نهاية سياسية وتبقى محطة في مسيرة لم تنته بعد .