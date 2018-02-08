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الرئيس عون وقع مراسيم ترقية الضباط في الجيش وقوى الامن والامن العام وامن الدولة والجمارك

8
FEBRUARY
2018
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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم، مراسيم ترقية الضباط في الاسلاك العسكرية كافة، وهي الاتية:

 

-  مرسوم رقم 2316 تاريخ 8 شباط 2018 يقضي بمنح ضباط قدما للترقية وترفيع عقداء في الجيش  الى رتبة عميد.

- مرسوم رقم 2317 تاريخ 8 شباط 2018 يقضي بترقية ضباط في الجيش الى رتبة اعلى وحفظ حق بالقدم للترقية للبعض منهم.

- مرسوم رقم 2318 تاريخ 8 شباط 2018 يقضي بترقية  ضباط اختصاص في قوى الامن الداخلي الى رتبة عميد.

- مرسوم رقم 2319 تاريخ 8 شباط 2018 يقضي بترقية ضباط في قوى الامن الداخلي الى رتبة اعلى.

- مرسوم رقم 2320 تاريخ 8 شباط 2018 يقضي بترقية ضباط في الامن العام الى رتبة اعلى.

-  مرسوم رقم 2321 تاريخ 8 شباط 2018 يقضي بترقية ضابطين في الجمارك الى رتبة اعلى.

- مرسوم رقم  2322 تاريخ 8 شباط 2018 يقضي بترقية ضابط في امن الدولة الى رتبة اعلى.

- مرسوم رقم 2323 تاريخ 8 شباط 2018 يقضي بترقية ضابط في امن الدولة الى رتبة اعلى.

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