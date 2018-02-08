انتخابات 2018: مخزومي يعلن ترشحه عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية

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أعلن رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي ترشحه عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية ليمثّل الشعب اللبناني في المجلس النيابي. وقال مخزومي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم: "أعاهد أهل بلدي على الوفاء وعلى هذا الأساس بنيت برنامجي وصغت عقدي مع الناس".

وتابع: "سأبذل أقصى جهودي من أجل الإسهام في تشريعٍ، ورقابةٍ، ومحاسبة، ترمي إلى تحقيق بنود عقدي مع المواطنين، كلّها بلا استثناء"، مشيراً إلى أنّ "لبنان مشتاق إلى ينابيع كادت تجففها المحاصصة والصفقات، ويستحقّ منّا إعادة النظر، والنهوض والتغيير."

واضاف مخزومي: "ليس بيننا من يجهل قيمة وطنه، ولا يعلم أنّ لبنان حرزان"، لافتاً إلى أنّ "المطلوب لنهضة لبنان سلوك نابع من المبادئ التي قامت عليها حكومات الدول الرصينة، يحمل منابع الوطن على استنهاض خيراتها، وأولاد الوطن على تحقيق خير ما في ذواتهم".

وقال: "عهدي إلى أهل مدينتي بيروت التي منها جدودي ووالداي وعمومتي، والتي على أرضها استشهد في زمن الانتداب عمّي فؤاد فيّاض مخزومي دفاعًا عن استقلال لبنان، فحُمّلتُ منذ ولادتي أمانة اسمه وتضحيته".

كما أكمل "أنا من قلب بيروت، وقلبي على لبنان."

وختم مخزومي: "مني الثبات على ما عاهدت ربّي عليه، وتعاقدت حوله مع أهل وطني وأهل مدينتي... وَمِنَ اللهِ اليُسرُ والتوفيق. عاشت بيروت، وعاش لبنان."