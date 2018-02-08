مخزومي التقى السفير الإسباني: لتعزيز التعاون المشترك بين دول البحر المتوسط

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي في بيت البحر س فير إسبانيا خوسيه ماريا دي لا فيريه بينيا. وتداول معه في الأوضاع الإقليمية والدولية.





إثر اللقاء، ثمن مخزومي العلاقات الثنائية بين لبنان وإسبانيا، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين دول البحر المتوسط خصوصاً في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية الراهنة التي تتطلب تعاوناً حثيثاً لتنمية دول المنطقة.



