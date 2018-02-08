نظام الحكم.. وعلّة العلل! (د. وسام صعب)

A + A -

إن أي مراقب للنظام السياسي في لبنان، الذي أرست مبادئه وثيقة الوفاق الوطني لعام 1989، يرى بأن التوازنات الطائفية في إطار الصيغة التوافقية، لعبت الدور الأساسي في تحديد مسار هذا النظام وطبعته بطابع خاص، ليخرج بذلك عن المبادىء والقواعد الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة البرلمانية الكلاسيكية.

لكن في ما يتعدى إطار النصوص الدستورية، فإن واقع الممارسة السياسية يختلف عما هو عليه في النصوص، الأمر الذي جعل النظام السياسي في لبنان مشوهاً إلى حد كبير، نتيجة للممارسات الخاطئة من جانب الحكام فيه.

وما يجدر قوله في هذا السياق، أن نظام الحكم في دولة ما، قد لا تحدده قواعده القانونية ولا أصوله الدستورية وحدها، بل تلعب عوامل كثيرة من أجل إستمراره وإستقراره وثباته، منها الأشخاص القيمون على الحكم فيه، ومنها المنهاج السياسي المتبع منهم، ومنها تجاوب الشعب مع حكامه.

لذلك فقد لا يصح القول بأن النصوص الدستورية وحدها يمكن أن تحدد مستقبل النظام السياسي في لبنان وإمكانية تطوره، بل المنهاج السياسي والممارسات من القيمين عليه،بحيث أنه كلما ارتفعت مستويات ارتقائها نحو الأمثل، كلما كتب للنظام السياسي في لبنان التطور والارتقاء نحو الأفضل، وكلما انخفضت ستزيد حكماً إمكانية انفجاره من جديد.

ومن هنا، فلا يمكن بأي حال للنصوص الدستورية والقانونية أن تفي بالغرض المنشود، ما لم تتطور أنماط العلاقات السياسية، وهذا لن يكون ما لم تتحرر هذه العلاقات تدريجياً من العصبيات الطائفية والمذهبية والعشائرية، وهذا لن يكون أيضاً إلا عبر تقوية مؤسسات المجتمع المدني سياسية كانت أم اجتماعية لتؤدي دورها الصحيح في عملية انصهار المجتمع.

وعلى هذا، تكون غاية النظام السياسي المنشود، إيجاد علاقة تلاحم وتكامل بين اللبنانيين، وبينهم وبين وطنهم، لتحل مكان علاقة التغرب والانسلاخ التي عملت الصيغة الطائفية على ترسيخها.

وعلى هذا الأساس، تكون الجمهورية الثانية التي انبثقت عن اتفاقية الطائف، ليست هدفاً بحد ذاتها بقدر ما هي مرحلة مؤقتة للعبور نحو الجمهورية الثالثة، بإطار ممارسة سياسية سليمة تحدد قواعدها اللعبة الديمقراطية البرلمانية وليس اللعبة الطائفية كما هو الحال عليه اليوم. وهذا لن يكون إلا بإلتزام حقيقي ونية صادقة، خصوصاً لناحية وضع المادة /95/ المعدلة موضع التطبيق والتنفيذ، وأيضاً لناحية الالتزام بالنصوص التي ترجِّح دور المؤسسات الدستورية على رؤسائها، بعيداً عن الشخصانية والنفوذ السياسي، لا سيما وأن البنية الدستورية في أي بلد، تنشأ وتتطور طبيعياً في سياق تطور البنية المجتمعية، ويتأثر عمل النظام الدستوري بأنماط العلاقات السائدة في هذه البنية.

فالمطلوب إذن، إرادة حقيقية وواعية من جانب القيمين على الحياة السياسية اللبنانية، لأن مستقبل النظام السياسي في لبنان يبقى مهدداً طالما بقيت الممارسات السياسية السيئة تفعل فعلها، بعيداً عن روحية النصوص الدستورية وأطرها.

وعليه، فإنه طالما بقيت التوازنات الطائفية متحكمة بالنظام اللبناني، وطالما بقيت العلاقات بين المؤسسات مختصرة على رؤسائها والقيمين عليها، فإن الجمهورية الثالثة تبقى وعداً، لن يتحقق في المستقبل القريب.