وزارة البيئة تعلن عن سلسلة مؤتمرات للبلديات بدءاً من الجمعة المقبل لشرح السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة

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أعلنت وزارة البيئة اليوم عن عقد سلسلة مؤتمرات مخصّصة للبلديات بدءاً من الاسبوع المقبل لشرح السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة التي أعلن عنها وزير البيئة طارق الخطيب في مؤتمر صحافي في 12/1/2018 للاعلان عن هذه السياسة التي اقرّها مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق ستنعقد بدءاً من الجمعة المقبل 6 مؤتمرات لشرح هذه السياسة ودور الأطراف المعنيّة فيها كافة، أوّلها يوم الجمعة 16 شباط 2018 ويُخصّص لبلديات محافظات بيروت وجبل لبنان وكسروان – جبيل والذي سيُعقد في فندق الهيلتون حبتور في سن الفيل.

ويلي هذا المؤتمر مؤتمرات متتاليه كل أسبوع تخصّص لبلديات محافظتي الجنوب والنبطية ثم بلديات محافظتي الشمال وعكار فمؤتمر لبلديات محافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل وآخر للمجتمع المدني واخيراً للقطاع الخاص.

وستنعقد هذه المؤتمرات بمشاركة وزير البيئة وأعضاء اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 11/1/2018، أي ممثّلين عن وزارات الداخلية والبلديات، المالية، الصناعة، الصحّة العامة، ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ومكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، ومجلس الإنماء والإعمار، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجمعيّة الصناعيين اللبنانيين،ونقابة المهندسين في بيروت، والمجتمع المدني، والقطاع الاكاديمي ممثّلاً بالجامعة اللبنانية.