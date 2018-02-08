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انتخابات 2018: عصام فارس يحسمها.. هل ترشّح للانتخابات؟!

8
FEBRUARY
2018
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أصدر عصام فارس اليوم البيان الآتي:

" يهمني بمناسبة انعقاد الإنتخابات النيابية في السادس من أيار أن أتوجه بهذه الرسالة إلى أحبائي في عكار العزيزة، وإلى أصدقائي في الحكومة وفي الأحزاب السياسية، وفي المؤسسات المدنية معبرا عن موقفي من الإنتخابات التي آمل أن تتم بنجاح وفي الوقت المحدد لها.

ويهمني أيضا أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لجميع الذين اتصلوا بي في الأسابيع الماضية متمنين علي أن أشارك في هذه الحملة الإنتخابية، التي تنعقد في أجواء ملبدة في المنطقة. وكنت أتمنى المشاركة فيها لو كانت لدي القناعة الكافية بأنني سأكون فعالا في إحداث أي تغيير في ظل الاصطفافات القائمة والأجواء السائدة. وكل من يعرفني يعرف جيدا بأني أحمل هموم لبنان أينما وجدت، وانني أتحمل مسؤولياتي الوطنية سواء كنت نائبا في المجلس، أو مواطنا عاديا، أو كنت عضوا في حكومة أو خارجها.

وفي الوقت الذي أعلن فيه، وبعد كثير من التفكير ومراجعة الضمير، عن قراري بعدم الترشح في الإنتخابات القادمة، أود أن أؤكد لأهلي في عكار، وللمسؤولين في الدولة، وللأصدقاء الذين غمروني بلطفهم، ومحبتهم، وثقتهم الغالية، بأني أقف إلى جانبهم في الإسهام الجدي في تأمين سيادة لبنان واستقراره وفي القيام في المشاريع الإنمائية التي اشتاق إليها اللبنانيون، وبالأخص أهلي وأحبائي في منطقة عكار". 

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