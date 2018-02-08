تدابير سير أمام ثكنة الحلو غداً

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صـدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "ستقوم إحدى المؤسَّسات التي تُعنى بنقل الآلات والمحركات الضخمة، بتثبيت رافعة كبيرة (ونش)، بهدف إنزال وتثبيت مولد كهربائي أمام محطة محروقات ثكنة إميل الحلو – كورنيش المزرعة، وذلك ما بين الساعة 9.00 والساعة 11.00 من يوم الجمعة 9/2/2018.

علماً أن هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع المرور على مسربين فقط من المسلك المؤدّي إلى تقاطع مار الياس – كورنيش المزرعة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، وتجنّب سلوك الطريق المذكور في الوقت المحدّد أعلاه، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".