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تويني يطرح الحلول في زيارة للاتحاد العمالي العام

8
FEBRUARY
2018
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قام الوزير نقولا تويني بزيارة مقر الاتحاد العمالي العام وكان في استقباله رئيس الاتحاد الاستاذ بشارة الأسمر وأعضاء مجلس الاتحاد بالإضافة إلى مجموعة من العمال والموظفين الذين كانوا بانتظار وصول الوزير تويني.
 
وجرى نقاش وتبادل آراء حول بعض المواضيع وصرّح تويني على اثرها بأنه لا مجال للنهوض الاقتصادي إلا من خلال إحياء الإنتاج الزراعي والصناعي، والصناعة المعرفية، وكذلك إعادة تنشيط قطاع البناء، وتشييد السدود واستخراج المياه العذبة عبر تكرير المياه المبتذلة، والاستفادة من حقولنا البترولية والغازية، وتدوير هذه الثروة في الاستثمارات الصناعية والزراعية، وتحسين المنافسة في التوزيع عبر فتح تعاونيات استهلاكية في كل المرافق العامة التي يمكن للاتحاد أن يفتح فيها تعاونيات لعرض سلع بأسعار زهيدة من أجل مساعدة ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى والعمال والموظفين على شراء مواد استهلاكية، يُفضَّل أن تكون لبنانية الصنع.
 
هذا وطرح تويني إنشاء مصانع تنتج سلعاً لبنانية لتحلّ مكان السلع الأجنبية المستوردة من الخارج من أجل معالجة العجز الكبير بين الاستيراد والتصدير في الميزان التجاري.
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