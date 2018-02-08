سكينة .. ألم في بطنها أصابها بالشلل والبكم ووالدها يطلق صرخة للمعنيين!

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5 مرات زارت ابنة الـ28 عامًا أحد مستشفيات الضاحية الجنوبية نتيجة آلام مبرحة في معدتها حتى فرضت رحلة آلامها نفسها واضطر الطبيب الى ادخالها العناية المركزة في المرة الأخيرة، لكن هذه المرة نامت سكينة بفعل الأدوية واستيقظت بعد فترة فاقدة قدرتها على الكلام لتعاني بعد 15 يوما من جلطة في رأسها، وذلك بحسب ما افاد به والدها موقع liban8.

فبينما تنام سكينة ابنة الهرمل البقاعية بين الآلات تنتظر نقلها الى مستشفى رفيق الحريري يؤكد والدها قاسم شاهين لموقع liban8 انها تحتاج لمستشفى جامعي خصوصا انه حتى الآن لم يتم معرفة سبب مرضها او معاناتها ويضيف شاهين لموقعنا أن سكينة الآن تعاني من الشلل والبكم مشيرا الى أنه "تم اخذ خزعة من صدرها وتبين انها جيدة"

وعبر موقعنا أطلق والدها صرخة لكل المعنيين ولوزير الصحة غسان الحاصباني تحديدا مساعدته في نقل ابنته الى مستشفى جامعي قبل فوات الآوان .