رفضت الجائزة الكبرى بقيمة 560 مليون دولار بسبب شرطٍ واحد!

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فازت امرأة في "نيو هامبشاير" بالولايات المتحدة الأميركية بجائزة اللوتو الكبرى، وحياتها كلها كانت على وشك أن تتغير بطريقة إيجابية، لكنها رفضت البوح باسمها مقابل تسلمها المبلغ.



وكانت السيدة ستحصل على560 مليون دولار ولكن بسبب قواعد اليانصيب، أي وجوب نشر اسم الفائز، قررت السيدة المحظوظة رفع دعوى قضائية.



فطلبت من القاضي السماح لها بالاحتفاظ بالأموال وعدم الكشف عن هويتها كي لا يكتشف الجيران والأصدقاء أو حتى زملاء المدرسة الثانوية القديمة الأمر.



وأفادت محاميتها في وثائق المحكمة: "موكلتي مقيمة منذ فترة طويلة في نيو هامبشاير وهي عضو في المجتمع المحلي لذا ترغب في مواصلة عملها بحرية وحضور المناسبات الإجتماعية من دون أن تكون معروفة أو مستهدفة كالفائزة بنصف مليار دولار".