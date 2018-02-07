مصادرة لحوم غير مختومة في هذه المنطقة اللبنانية

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نفذت دوريات من شرطة بلدية طرابلس جولات ميدانية في مناطق جسر نهر ابو علي، الزاهرية، التل سوق الخضار، باب الرمل ومشروع محرم، وصادرت مواد غذائية من لحوم غير مختومة وغيرها، وتم تسليم كافة المضبوطات إلى دار الأيتام ومن ثم ازالت العديد من المخالفات من سيارات مركونة منذ فترة زمنية وتمت مصادرتها وسطرت محاضر ضبط بحق عدة مخالفين.

وشكر اهالي هذه المناطق رئيس البلدية الهندس احمد قمرالدين وقائد شرطة البلدية ربيع الحافظ وعناصر شرطة بلدية طرابلس على "حرصهم على سلامة وصحة المواطنين وتجنيبهم أضرار المواد غير الصالحة ورفع وازالة المخالفات"، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.