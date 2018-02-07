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لقاء بعبدا الرئاسي الثلاثي ازال الخلافات وعكس الايجابيات

7
FEBRUARY
2018
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نجح لقاء بعبدا الرئاسي الثلاثي باعادة الحرارة للعلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة فكانت اولى النتائج انعقاد المجلس الاعلى للدفاع فمجلس وزرء الخميس.

في بعبدا حيث حضرت امس عين التينة وبيت الوسط جنبا الى جنب، توافقت القيادات الرئيسية للبلاد على الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة وحتى على حلحلة الملفات الخلافية ، اول الغيث دخول مرسوم الاقدمية لضباط 94 على خط حل اتضحت معالمه في اجتماع الثلاثاء فبلور نصه في اجتماه اعقب اعقب اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الاربعاء وضم الى الحريري وزيري العدل والمال

هنا سألنا معاليه ععن مدى صحة هذه التخريجة القانونية وما اذا كانت دمجا غير مباشر فرد بالتالي:

الى مرسوم الاقدمية الذي كان اشعل الازمة بين بعبدا وعين التينة، كان اتفاق على اقرار موازنة 2018 سريعا وحل اشكالية المادة 84 من قانون الانتخاب المتعلقة بالبطاقة الممغنطة:

واذا كانت الخلافات التي تعمقت اخيرا بين بعبدا وعين التينة قد فرقت الطرفين فتقييم لقاء بعبدا وحدهما على علامة واحدة:

لقاء المصارحة لا المصالحة، كما يصر وزير العدل على توصيفه، حيّد الخلاف بين امل والتيار على خلفية فيديو الوزير جبران باسيل، لكن اللقاء اثبت مرة جديدة ان رئيس الجمهورية القوي هو الضامن للجميع اما مفاعيل المناخات الايجابية التي خرج بها فستترجم قريبا وسريعا!

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