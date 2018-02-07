على ابواب الانتخابات النيابية ، نواب قرروا العزوف ونواب ينتظرون القرارات الحزبية ، واحزاب قررت المضي بالتوريث

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بين التوريث والتجديد والعزل تنقسم خيارات الكتل النيابية لتسمية مرشحيها للانتخابات المقبلة . فمن منطلق التوريث الذي لا ينتهي ستنتقل النيابة من كل من النائب وليد جنبلاط وسليمان فرنجية الى ولديهما تيمور وطوني .



ومن منطلق التجديد استبدلت القوات اللبنانية عددا من نوابها كأنطوان زهرا وايلي كيروز، جوزيف معلوف وانطوان بوخاطر واستبعد التيار الوطني الحر عدداً من نوابه ، الامر نفسه عند الحزب الاشتراكي الذي استبعد النائب علاء الدين ترو ، وفؤاد السعد .في حزب الله برز استبعاد النائب حسين الموسوي ، وفي حركة امل من المحتمل الا يترشح النائب عبد اللطيف الزين حتى الآن.



اما في تيار المستقبل فخلط بين العزل والتجديد وابرز الاسماء النواب احمد فتفت ، معين المرعبي ، عقاب صقر ، غازي يوسف ، نبيل دو فريج ، خالد الضاهر وفؤاد السنيورة . الا ان القاسم المشترك بين الاسماء التي تم عزلها هو عدم انتخاب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية وما تبعها من انقلاب على الرئيس الحريري.



هذا في الخيارات الحزبية ، الا ان بعض النواب لم ينتظرها وبادر الى اعلان عزوفه عن الترشح اراديا، مثل النائبين محمد قباني ومروان فارس ليتفق الاثنان على ضرورة افساح المجال للجيل الجديد .



فهل يمكن للنائب قباني الذي امضى 18 سنة في العمل البرلماني ان ينقلب على سياسة المستقبل بعد التحرر من الكتلة



اما النائب القومي الذي امضى 22 سنة في العمل البرلماني ايمانا بالحياة الديمقراطية، والذي سيتفرغ من الان فصاعداً للكتابة، فيفخر بمطالباته الدائمة بحق المرأة بالتمثيل النيابي



اما في ظل الحديث عن احتمال ترشيح البير منصور مكانه، والبلبلة الكبيرة حول شخص منصور فيقول



قطار الانتخابات النيابية انطلق، فبين المتمسكين والعاتبين، يبقى من فهم فحوى الحياة الديمقراطية وقرر افساح المجال لغيره