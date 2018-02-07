living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المجلس الاعلى للدفاع اول محطة في ترجمة اتفاق اللقاء الثلاثي في بعبدا محلياً واقليمياً

7
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وإذا كان جدول اجتماع المجلس الاعلى للدفاع واضحاً غير خلافي، فإن الحركة التي شهدتها قاعة مجلس الوزراء بعد انتهائه اشارت الى حل يُرسم لأزمة مراسيم الاقدمية والترقيات. فأن يجتمع رئيس الحكومة والوزراء سليم جريصاتي، علي حسن خليل ويعقوب الصراف بالاضافة الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ليس بالامر الغريب، لكن توقيته بعد اللقاء الثلاثي ومكانه في القصر الجمهوري، يجعله بمرتبة اهمية ما بحثه المجلس الاعلى للدفاع.

وجد مرسوم الاقدمية ومعطوفة عليه مراسيم الترقيات حلاً، أكدت مصادر رفيعة للـ otv، مضيفة ان مرسوم الاقدمية بقي على ما هو عليه، وهو سينشر على الرغم من نفاذه، ما يعني ان الحريري سيعطي الضوء الاخضر بنشره. اما مراسيم الترقيات فأدخلت عليها تعديلات في الشكل لا تمس بالجوهر.
 
في أقل من 24 ساعة إذاً، اغلق باب ازمة عمرها شهران ونيف. لتبقى الأسئلة حول مصير ازمة التيار الوطني الحر وحركة أمل. ولذلك كان اللقاء المباشر الاول بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل محط متبعة ورصد. المصادر المتابعة لأجواء اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، لفتت الى جو عادي وطبيعي الى اقصى الحدود، من دون تسجيل اي أمر استثنائي. واضافت إن الوزيرين حسن خليل وباسيل كان جالسين جنباً الى جنب، كعادة الترتيب البروتوكول في اجتماعات المجلس الاعلى للدفاع.

اجتماع المجلس الاعلى للدفاع هذا كان خصص لبحث التهديدات الاسرائيلية براً عبر مواصلة اسرائيل لبناء الجدار الاسمنتي قبالة الحدود اللبنانية الجنوبية، وبحراً عبر مزاعم وزير الاسرائيلي حول ملكية البلوك البحري رقم 9، على بعد يومين من احتفال توقيع العقود مع الشركات النفطية. وإذا كانت تصريحات افيغدور ليبرمان مرفوضة بالكامل، فالاجراءات بما يتعلق بمنع اي اعتداء على الاراضي اللبنانية تقضي بالتصدي للاعتداء الاسرائيلي.
OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout