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أكثر من ورشة مفتوحة في شكل متزامن ...

7
FEBRUARY
2018
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أكثر من ورشة مفتوحة في شكل متزامن ...

في بيروت، ورشة كبيرة لترجمة، ما يمكن أن يتحول إلى تفاهم 6 شباط 2018 الثلاثي، في بعبدا أمس ...

ورشة تبدأ غداً على طاولة مجلس الوزراء، بمشروع تعيدل قانون الانتخاب، بما يوفق بين نصه الأصلي وبين عجز السلطة عن تطبيق إصلاحاته إضافة إلى موازنة 2018 وتسوية مرسومي الأقدمية والترقيات ولملمة رواسب أزمة الأسابيع الماضية ...

في الوقت نفسه، بدأت اسرائيل ورشة تشييد جدارها العازل، عند نقطة الناقورة هذه النقطة التي يتحفظ على موقعها لبنان والتي يرتبط بها نزاع كبير مع العدو الاسرائيلي حول الحدود البحرية.

واللافت أن بناء الجدار بدأ بعد أقل من 24 ساعة على الاجتماع الثلاثي بين لبنان والكيان المحتل، برعاية الأمم المتحدة هذه الأمم التي غابت عن السمع اليوم، حيال ما كانت قد تعهدت به من مراقبة وإلزام للعدو ...

تبقى ورشة ثالثة مرتقبة يوم الخميس المقبل، في 15 شباط حيث يحل في بيروت وزير الخارجية الأميركية، ريكس تيلرسون، من ضمن جولة له تشمل تركيا، الأردن، مصر، لبنان والكويت حيث يشارك ناظر خارجية واشنطن، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد الإرهاب، يوم الثلثاء المقبل في 13 الجاري ...

ويبحث تيلرسون في بيروت، إلى قضية الإرهاب ودعم القوى المسلحة اللبنانية في مواجهته، مسألة الانتخابات النيابية وحتمية إجرائها فيما تتطلع بيروت إلى التزام واشنطن المشاركة الفعالة في مؤتمرات روما وباريس فبروكسل إضافة إلى تشجيعها لحلفائها وأصدقائها على مشاركة مماثلة مثمرة وجدية ...

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