وصول جثمان الفنان نهاد طربيه الى المطار والدفن الجمعة في صوفر

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وطنية - المطار - وصل مساء اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، جثمان الفنان نهاد طربيه الذي توفي منذ أيام في العاصمة الفرنسية باريس. وقد توافد الى صالون الشرف في المطار، عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية تقدمهم ممثل وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري مستشاره المحامي عيسى زيدان، نقيب الفنانين إحسان صادق، رئيس بلدية صوفر كمال شيا، الملحن سمير صفير، الفنانون راغب علامة ونقولا الاسطا وعفيف شيا والصحافي جمال فياض.



صفير

وقال صفير: "برحيل نهاد طربيه نكون قد فقدنا فنانا أصيلا من العصر الذهبي والأخلاق الجميلة. إننا نفقد الأصالة يوما بعد يوم، وللأسف عندما يكون الفنان على قيد الحياة نضعه على الرف وعند موته فإنه ينطفىء". ودعا وسائل الإعلام إلى "عدم نسيان الفنان طربيه وبث أغانيه بشكل مستمر".



علامة

بدوره، آسف علامة لفقدان "فنان من طينة نهاد طربيه".



الدفن

يذكر أن الراحل سيوارى في الثرى في مسقط رأسه بلدة صوفر، عند الاولى من بعد ظهر الجمعة المقبل.