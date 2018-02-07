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جريصاتي استقبل اهالي ضحايا ملهى رينا: ما من تلكؤ في الملف وهو مدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا

7
FEBRUARY
2018
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 استقبل وزير العدل سليم جريصاتي عصر اليوم في مكتبه في الوزارة، في حضور القاضية رنا عاكوم، وفدا من اهالي ضحايا العمل الارهابي الذي وقع في "ملهى رينا" في اسطنبول منذ عام ونيف، الى عدد من الجرحى الذين اصيبوا في الحادث.

ووقع الاهالي خلال الاجتماع، على اتفاقية الاتعاب مع المحامي التركي الموكل متابعة الملف من قبل اهالي الضحايا والجرحى سواء للورثة او للمصابين.


واشار الوزير جريصاتي الى ان "الملف مدرج كبند على جدول اعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد غدا تحت عنوان "عرض وزارة العدل تقرير حول ما آلت اليه التحقيقات بشأن العمل الارهابي الذي اودى بحياة ثلاثة لبنانيين واصابة عدد اخر بجروح مختلفة".

وشدد على "عدم وجود تلكؤ في متابعة الملف من قبل الدولة اللبنانية"، مشيرا الى ان "وزارة الخارجية والمغتربين اوعزت بتوجيه من الوزير جبران باسيل، بصرف المبالغ المتوجبة لتسديد الرسم النسبي عن الدعاوى المقامة للحصول على التعويضات ودرءا لسقوط المهل القانونية".

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