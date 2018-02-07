وفد من التيار يهنئ محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بمنصبه

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زار وفد من التيار الوطني الحر سرايا بعبدا لتهنئة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بمنصبه الجديد. وقد تطرق الحديث إلى كيفية التعاون في عدد من المواضيع المتعلقة بمنطقة جبل لبنان. كما عرّج الوفد على قائد منطقة جبل لبنان العميد مروان سليلاتي.



وقد ترأس الوفد نائب الرئيس للشؤون السياسية الوزير نقولا صحناوي، وضم منسق مجالس الأقضية وليد الأشقر، منسق مجالس أقضية جبل لبنان بول نجم، منسق جبيل طوني بو يونس، منسق كسروان جيلبار سلامة، منسق بعبدا ربيع طراف، منسق عاليه أسعد صوايا، منسق الشوف بدري سالم، وأمين سر مكتب نائب الرئيس جورج زغيب.