الرئيس عون امام رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: تعميم المكننة يساعد على مكافحة الفساد ويرفع من مستوى الاداء الاداري ويزيد موارد الدولة

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أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان السيد كريستوفر جارفيس Christopher Jarvis الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وفد من البعثة أن مجلس الوزراء سوف يباشر قريباً دراسة مشروع موازنة 2018 تمهيداً لإقراره وإحالته على مجلس النواب، على أن تكون الموازنة منسجمة مع الواقع الاقتصادي الراهن في البلاد.

واشار الرئيس عون الى أن الخطة الاقتصادية التي يعمل لبنان على وضعها تعرض للواقع المالي والخطة الانمائية والوضع الاجتماعي في البلاد، لافتاً الى أن لبنان يذهب الى مؤتمر باريس بورقة عمل تلحظ سلسلة مشاريع استثمارية بالتزامن مع اجراءات سوف تتخذ لتعزيز الموارد المالية للدولة وخفض النفقات وإلغاء غير المجدي منها.

وفيما شكر الرئيس عون البعثة على المساعدة التي تقدمها للبنان، شدد على ان تعميم المكننة من خلال الاستراتيجية التي ستعلن خطوطها العريضة قريباً، يساعد على مكافحة الفساد والرشوة والتجاوزات ويرفع من مستوى الاداء الاداري ويزيد موارد الدولة.

وكان السيد جارفيس جدد اهتمام صندوق النقد الدولي بالاصلاحات المالية والادارية التي تتم حالياً في لبنان، واضعاً امكانات الصندوق في المساعدة على استكمال مسيرة النهوض الاقتصادي في لبنان. وتطرق البحث الى التحضيرات الجارية لمؤتمر "سيدر" المخصص لدعم لبنان اقتصادياً والمساهمة التي يقدمها الصندوق لانجاحه، مركزاً على أهمية وجود خطة لبنانية واضحة تعكس التوجهات الاقتصادية التي ستعتمدها الحكومة مستقبلاً.