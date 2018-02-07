غارات إسرائيلية على مركز البحوث العلمية في ريف دمشق.. التفاصيل

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قال التلفزيون السوري، إن عدة انفجارات وقعت شمال دمشق جراء قصف إسرائيلي على مركز البحوث العلمية في بلدة جمرايا، وإن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت لتلك الصواريخ ودمرت عددا منها قبل وصولها إلى أهدافها.



واعلنت المصار الرسمية في سوريا عن غارات إسرائيلية على مركز البحوث العلمية في "جمرايا" بريف دمشق والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جديد في ريف دمشق.

وتعرض مركز البحوث العلمية لقصف إسرائيلي مطلع شهر ديسمبر الماضي بخمسة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية ودمرت المضادات الأرضية السورية 3 منها قبل وصولها إلى المركز.

وتعرض مركز البحوث العلمية وعدد من مواقع الجيش السوري لقصف مكثف في شهر مارس عام 2013.