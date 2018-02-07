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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 7 شباط 2018

7
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
لاحظت أوساط سياسية عدم حماس المرشحين للانتخابات النيابية لتقديم ترشيحاتهم الرسمية إلى وزارة الداخلية عازيةً السبب إلى استمرار البلبلة في التحالفات السياسية، وبالتالي تركيب اللوائح الانتخابية، ولا سيما في بيروت وجبل لبنان والشمال وبعض دوائر البقاع، إذ بالرغم من كلّ ما يتردّد في هذا الشأن إعلامياً فإنّ شيئاً لم يُحسم بشكل جدّي حتى الآن.


كواليس
قالت مصادر دبلومسية عربية مقيمة في أوروبا إنّ الاتحاد الأوروبي يشهد تحوّلات هامة لصالح تبنّي استراتيجية جديدة تجاه منطقة الشرق الأوسط تتميّز عن الاستراتيجية الأميركية دون أن تتصادم معها وتقوم بصورة رئيسية على دعم التسويات التي تعيد تشكيل مشروع الدولة في دول الأزمات كسورية والعراق وتشجّع على المساهمة في خفض التوتر وتعزيز فرص الاستقرار حتى لو ترتب على ذلك أن يكون خصوم سياسيون بين صفوف الرابحين ولذلك ينظر الاتحاد وفق الرؤية الجديدة لإيران كشريك لا كخصم...

 

 

النهار: أسرار الآلهة

سفير الفاتيكان؟

تستغرب أوساط ديبلوماسية عدم إيفاد الفاتيكان سفيره الجديد الى لبنان وتسأل عن السبب غير المعلن وراء هذا التأخير....

 

مصالحة محتملة؟

تستمر المساعي التي يقودها قيادي بارز في "حزب الله" لمصالحة الوزير طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب.

 

تجاهل متبادل

لوحظ على هامش مناسبة اجتماعية التجاهل الذي حصل بين كل من النائب جورج عدوان والمحامي ناجي البستاني الذي يترشح على المقعد نفسه الذي يشغله عدوان حالياً....

 

 


اللواء: أسرار

همس
مؤسسة شبه أمنية - مالية ما تزال الخلافات بين كبار المسؤولين فيها تقضّ مضاجع الجهات المعنية؟

 

غمز
لاحظ خبير انتخابي ان نسبة الترشيح من هيئات المجتمع المدني آخذة بالتراجع، قياساً «لهجمة الانتخابات البلدية».

 

لغز
بدأت المساعدات على شكل «بونات» توزّع على «الجمهور» المؤيّد، قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.

 

 

الجمهورية: أسرار

تفاصيل
غادرت شخصية سياسية مسيحية إلى إحدى العواصم الأوروبية من دون إعطاء تفاصيل حول برنامج الزيارة.

 

طرف
يجزم رئيس أحد الأحزاب أن الأكثرية النيابية لن تكون مع أي طرف سياسي في ظل وجود قطبين خارج أي إصطفاف سياسي.

 

محور
إعتبرت جهة سياسية أن حزباً بارزاً لم يعد يعتبر أن تياراً يُشكّل جزءاً من محور يضمّه وحلفاءه.

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