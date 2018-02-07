دخلت الحمام بهاتفها المحمول.. والنتيجة مأساوية!

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هذا ما حدث لها!!

شاشة نيوز - وكالات - تسبب هاتف محمول في موسكو في وفاة فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً صعقًا بالكهرباء، بعد أن دخلت به إلى الحمام.

وفي التفاصيل، توفيت كسينيا بصعقة كهربائية، بعد وقوع هاتفها الذكي الذي اصطحبته معها لسماع الأغاني في حوض الاستحمام، فيما كانت والدتها تحضر العشاء في المطبخ وتوجهت للحمام لتفقد ابنتها التي تأخرت فوجدتها متوفاة في المياه.

وحاولت الأم إنعاش ابنتها، التي تعتبر من هواة اصطحاب الهاتف إلى الحمام إلّا أنها لم تستطع فاتصلت بالإسعاف لنجدتها، إلا أن قلبها كان قد توقف.

هذا ويحذر خبراء التقنية والأطباء من استخدام الهواتف المحمولة في أحواض السباحة والحمامات، لما قد يسببه من مخاطر قد تصل إلى الموت.